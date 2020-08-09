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Вандерсон: «Погода на «Краснодар» не влияет, у нас горячая команда»

9 августа 2020, 21:39

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал разгром «Уфы» в 1-м туре Тинькофф-чемпионата России (3:0). Игра проходила при сильном дожде, но, по словам футболиста, команде это не мешало.

— Вся команда боролась, показали хороший футбол, — сказал Вандерсон в эфире «Матч премьер». — Обычно для нас климат нипочем, погода никак не влияет. Этот дождь придает шарм, у нас горячая команда.

Уфа — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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