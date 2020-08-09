Вандерсон: «Погода на «Краснодар» не влияет, у нас горячая команда»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал разгром «Уфы» в 1-м туре Тинькофф-чемпионата России (3:0). Игра проходила при сильном дожде, но, по словам футболиста, команде это не мешало.

— Вся команда боролась, показали хороший футбол, — сказал Вандерсон в эфире «Матч премьер». — Обычно для нас климат нипочем, погода никак не влияет. Этот дождь придает шарм, у нас горячая команда.