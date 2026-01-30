Каманцев: «Ряд арбитров пропустят сборы в Турции из-за внутренних проверок»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» сообщил, что несколько российских арбитров не примут участия в судейских сборах в Турции, поскольку заняты в процессуальных действиях и внутренних проверках.

Ранее РФС сообщил, что сбор для судей и помощников судей Первой лиги пройдет в Турецком Белеке с 5 по 13 февраля. На него приглашены 45 человек. Еще один судейский сбор состоится там же с 14 по 26 февраля. В нем примут участие 63 арбитра. В списке главные судьи РПЛ и помощники, а также ряд судей Первой лиги.

— В декабре не смог улететь в отпуск судья Егор Егоров. Появлялась информация, что не у него одного проблемы с выездом из страны. Есть ли судьи, пропускающие из-за этого турецкие сборы?

— Несколько арбитров и ассистентов не приглашены на сборы судей в связи с участием в период сборов в процессуальных действиях со стороны правоохранительных органов и внутренних проверках федерации», — сказал Каманцев «СЭ».

18 декабря арбитра Егора Егорова не выпустили из страны из-за дела о попытке подкупа руководством ФК «Торпедо» футбольных судей. Позже, по данным журналиста Ивана Карпова, Егоров признался, что получил 1,5 миллиона рублей от бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова, но не оказывал влияния на исход матча Первой лиги «Арсенал» — «Торпедо» (0:1), который прошел в марте 2025-го.