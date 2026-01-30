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30 января, 09:40

Сарычев — о неожиданном появлении Воронина в раздевалке «Торпедо»: «Это было за две недели до смерти»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о единственной встрече с легендой советского футбола Валерием Ворониным.

— Воронина живым видели?

— Один раз. Это было за две недели до смерти. Май 1984-го, обыгрываем «Шахтер». А раздевалка на «Торпедо» нестандартная — ближе к двери стол Иванова, места ребят за углом.

У меня же кресло стояло так, что все просматривалось. Вижу — заходит седоватый человек в светлом клетчатом пиджаке. Сразу к Валентину Козьмичу. Тот встает, протягивает руку: «Привет!» О чем-то шепчутся — и Иванов из нагрудного кармана достает деньги. А ребята ходят туда-сюда, на этого гражданина внимания не обращают.

Он, пожав Иванову руку, ушел. Валентин Козьмич сел, задумался. Оглядел раздевалку так, что повисла тишина. Сказал не кому-то, а словно в пустоту: «Знаете, кто это был?» Все р-раз — насторожились. Кто? «Воронин».

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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ФК Торпедо (Москва)
Валерий Сарычев
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«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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