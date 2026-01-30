Сарычев — о неожиданном появлении Воронина в раздевалке «Торпедо»: «Это было за две недели до смерти»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о единственной встрече с легендой советского футбола Валерием Ворониным.

— Воронина живым видели?

— Один раз. Это было за две недели до смерти. Май 1984-го, обыгрываем «Шахтер». А раздевалка на «Торпедо» нестандартная — ближе к двери стол Иванова, места ребят за углом.

У меня же кресло стояло так, что все просматривалось. Вижу — заходит седоватый человек в светлом клетчатом пиджаке. Сразу к Валентину Козьмичу. Тот встает, протягивает руку: «Привет!» О чем-то шепчутся — и Иванов из нагрудного кармана достает деньги. А ребята ходят туда-сюда, на этого гражданина внимания не обращают.

Он, пожав Иванову руку, ушел. Валентин Козьмич сел, задумался. Оглядел раздевалку так, что повисла тишина. Сказал не кому-то, а словно в пустоту: «Знаете, кто это был?» Все р-раз — насторожились. Кто? «Воронин».