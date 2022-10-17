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Сегодня, 13:27

Гладилин обвинил Зобнина в пропущенном голе от ЦСКА

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин раскритиковал полузащитника московской команды Романа Зобнина и обвинил его в пропущенном мяче от ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Нельзя выключаться из игры и придумывать себе fair play. Игра идет до свистка, была борьба в центре поля, он отпустил игрока, который отдал голевую передачу. Все началось с Зобнина, с его решения! Что у него в голове было? Он что, судья? Fair play какой-то придумал! Играть до свистка надо, это грубая ошибка и это правильные претензии, оправдываться здесь не надо!» — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10358168-gladilin-obvinil-zobnina-v-propuschennom-gole-ot-cska.html
Роман Зобнин
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1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Локомотив – Динамо
 - : -
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