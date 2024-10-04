Непомнящий — об отставке Деограсии: «Похоже, что был утерян контроль над командой»
Советский и российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на отставку главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии.
«В каком-то смысле нет в этом неожиданности. Другое дело, что для меня неожиданно было, как «Оренбург» потерял свою игру, казалось, что было все безоблачно, обыграли «Спартак», а потом все становилось хуже и хуже. Похоже, что был утерян контроль над командой. Поэтому логика в этом есть», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.ru.
После 10 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
Источник: Vprognoze.ru
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|24
|
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|10
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|
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|10
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|
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|10
|5
|2
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|
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|
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|
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|1
|5
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|8
|
14
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|10
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|5
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|7
|
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|Факел
|10
|1
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|
16
|Ахмат
|10
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|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
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|- : -
|6.10
|19:00
|
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
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|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
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|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
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|1
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