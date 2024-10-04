Лунев: «Итоги ВЦИОМа печальные. В России раньше было больше интереса к футболу»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев оценил итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).

«Не слышал про опрос ВЦИОМа. Но итоги печальные. Вижу, что в России раньше было больше интереса к футболу. Банально во времена ЧМ-2018 интерес был больше.

Думаю, падение интереса к футболу связано с отсутствием еврокубков. К нам больше не приезжают хорошие соперники. Может, это одна из причин. А если говорить в целом про уровень футбола: в каких-то моментах он снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало», — приводит слова Лунева Sport24.

30 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.