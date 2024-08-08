Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:48

Непомнящий — об игре ЦСКА: «Кроме игры в обороне изъянов не вижу»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением об игре армейцев на старте сезона под руководством Марко Николича.

«Четыре матча — это совсем ничего для оценки. У ЦСКА вырисовывается оптимальный состав, а последняя игра с «Оренбургом» (5:1) говорит, что потенциал в атаке есть. Но вот в обороне как было, так и есть. Не готов сказать, что ЦСКА сможет быть конкурентом «Зениту», но они готовы быть на протяжении всего сезона серьезной силой. Кроме игры в обороне изъянов не вижу.

Не хотел бы вдаваться в детали по поводу игры в обороне, потому что это совершенно некорректно, но у меня есть мнение. В тройке обороны там есть такая фигура, которую я бы с удовольствием заменил. Все остальное — нормально. Но еще справа в защите есть изъяны, надо думать. Слева игру они наладили, Круговой — то, что надо», — сказал Непомнящий Legalbet.

После трех туров чемпионата России ЦСКА набрал 7 очков и идет третьим в турнирной таблице. Матч 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 10 августа. Начало игры — в 20:00 мск.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
6
0
Читайте также
В Париже прошли групповые соревнования синхронисток
Дэвиду Линчу диагностировали неизлечимую болезнь
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Соболев, обнимашки и «панибратство». Пять вещей, которые Станкович изменил в «Спартаке»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тюкавина — о рождении у футболиста дочери: «На матч с «Зенитом» он будет сверхзаряженным»

Силкин: «Лунева для того и брали, чтобы он выручал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости