Масалитин — об игре с «Ростовом»: «Армейцы второй тайм полностью провалили, а потому и проиграли»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 16-го тура между армейцами и «Ростовом» (1:2).

«Трудно не согласиться с тем, что армейцы второй тайм полностью провалили, а потому и проиграли. Результат матча действительно плачевный. Вообще, это не первая их игра, когда они хорошо выступают в первом тайме, а во втором проваливаются. И сегодня первый тайм провели качественно и показывали хороший футбол, но во втором тайме все поменялось, где они практически все время защищались, отдав «Ростову» игру», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (20 баллов) идет на восьмой строчке.

В следующем матче РПЛ московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина». Желто-синие в этот же день на своем поле примут «Пари НН».

Денис Сафронов