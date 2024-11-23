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Сегодня, 17:17

Масалитин — об игре с «Ростовом»: «Армейцы второй тайм полностью провалили, а потому и проиграли»

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 16-го тура между армейцами и «Ростовом» (1:2).

«Трудно не согласиться с тем, что армейцы второй тайм полностью провалили, а потому и проиграли. Результат матча действительно плачевный. Вообще, это не первая их игра, когда они хорошо выступают в первом тайме, а во втором проваливаются. И сегодня первый тайм провели качественно и показывали хороший футбол, но во втором тайме все поменялось, где они практически все время защищались, отдав «Ростову» игру», — сказал Масалитин «СЭ».

ЦСКА с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (20 баллов) идет на восьмой строчке.

В следующем матче РПЛ московская команда 30 ноября дома сыграет против «Рубина». Желто-синие в этот же день на своем поле примут «Пари НН».

Денис Сафронов

Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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П
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Бителло

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