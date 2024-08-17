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Сегодня, 06:01

Масалитин: «Писарский уходит просто за игровой практикой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход нападающего Владимира Писарского из «Крыльев Советов» в «Сочи» на правах аренды.

«Тут даже речь не идет о реанимации карьеры. Писарский ведь не был выдающимся бомбардиром, играл на первенство Крыма. А потом вдруг блеснул в «Оренбурге», где много забивал. И опять пропал в «Крыльях Советов». Он уходит просто за игровой практикой.

В «Сочи» ему дадут возможность играть. А дальше все зависит от самого Писарского. Если он начнет забивать, то к нему вернется уверенность. И возможно мы еще увидим его в РПЛ», – цитирует Vprognoze.ru Масалитина.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
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3
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