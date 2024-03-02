«Спартак» прервал две рекордные серии «Зенита»

У «Зенита» прервались две рекордные серии в РПЛ после ничьей со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре, сообщает Opta Sports.

До этого матча сине-бело-голубые забивали в 25 матчах РПЛ подряд и в 58 домашних матчах кряду. Обе серии были рекордными для чемпионата России.

Команда Сергея Семака набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

В следующем туре «Зенит» 9 марта на выезде сыграет с «Уралом», а «Спартак» на день позже дома примет «Факел».