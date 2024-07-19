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Корнеев считает, что Тюкавин готов ехать в Европу

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением, при каком условии нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в европейский клуб.

«Тюкавин готов уехать в Европу. Костя это сделает, если будет правильный спортивный план и клуб, готовый заплатить за него 20 миллионов», — сказал Корнеев Metaratings.

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт нападающего с «Динамо» действует до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 16 млн евро.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Корнеев
Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
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