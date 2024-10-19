Кечинов: «В матче «Спартак» — «Краснодар» обязательно будут забитые мячи, и матч будет зрелищным»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что в матч красно-белых против «Краснодара» в 12-м туре получится зрелищным.
«В этом матче обязательно будут забитые мячи, и матч будет зрелищным, я в этом уверен. Для меня фаворита в этой встрече нет — шансы 50 на 50. Неизвестно, кто в каком состоянии после перерыва. Конечно, я в большей степени говорю о вернувшихся с матчей сборной игроках «Краснодара», — цитирует Metaratings.ru Кечинова.
Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
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|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
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|11
|6
|2
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|
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|
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|3
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|6
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|11
|
11
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|11
|2
|5
|4
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|11
|
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|11
|3
|2
|6
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|
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|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
14
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
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|6
|9-23
|6
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
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Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2
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