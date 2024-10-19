Кечинов: «В матче «Спартак» — «Краснодар» обязательно будут забитые мячи, и матч будет зрелищным»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что в матч красно-белых против «Краснодара» в 12-м туре получится зрелищным.

«В этом матче обязательно будут забитые мячи, и матч будет зрелищным, я в этом уверен. Для меня фаворита в этой встрече нет — шансы 50 на 50. Неизвестно, кто в каком состоянии после перерыва. Конечно, я в большей степени говорю о вернувшихся с матчей сборной игроках «Краснодара», — цитирует Metaratings.ru Кечинова.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится в субботу, 19 октября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.