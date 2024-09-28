Валерий Карпин резко отреагировал на вопрос об обиде Артема Дзюбы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы после матча 10-го тура РПЛ (0:2).

36-летний футболист заявил, что в прошлом Карпин его обидел, а победа тольяттинцев над «Ростовом» является справедливостью.

«Слова Дзюбы про справедливость? Мне по-барабану вообще. Я не понимаю, чем его обидел», — передает слова Карпина «РБ Спорт».

«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

В ближайшем матче чемпионата страны тольяттинцы примут «Пари НН», а дончане встретятся на выезде со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.