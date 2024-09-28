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Дзюба — об отношениях с Карпиным: «Однажды он меня обидел. Справедливость есть»

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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после победы своей команды над «Ростовом» (2:0) в 10-м туре РПЛ ответил на вопрос об отношениях с главным тренером дончан и сборной России Валерием Карпиным.

В прошедшей встрече 36-летний футболист забил свой первый гол в сезоне.

«У нас с Георгичем непростые отношения. Однажды он меня обидел. Значит, справедливость есть», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

В ближайшем матче чемпионата страны тольяттинцы примут «Пари НН», а дончане встретятся на выезде со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ростов
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
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28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
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29.09 16:30
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 - : -
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