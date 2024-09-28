Дзюба — об отношениях с Карпиным: «Однажды он меня обидел. Справедливость есть»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после победы своей команды над «Ростовом» (2:0) в 10-м туре РПЛ ответил на вопрос об отношениях с главным тренером дончан и сборной России Валерием Карпиным.

В прошедшей встрече 36-летний футболист забил свой первый гол в сезоне.

«У нас с Георгичем непростые отношения. Однажды он меня обидел. Значит, справедливость есть», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» набрал 11 очков и переместился на девятое место в таблице РПЛ. «Ростов» опустился на восьмую строчку, имея в активе 12 баллов.

В ближайшем матче чемпионата страны тольяттинцы примут «Пари НН», а дончане встретятся на выезде со «Спартаком». Обе игры состоятся 5 октября.