«Ростов» — «Акрон»: видео голов матча 10-го тура РПЛ

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«Акрон» на выезде победил «Ростов» в матче 10-го тура РПЛ со счетом 2:0.

5-я минута. Беншимол — 0:1

32-я минута. Дзюба — 0:2