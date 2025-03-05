Денисов выразил недовольство тем, что в академии «Зенита» висят фотографии Халка и Дзюбы

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов возмутился, что в академии петербургского клуба висели фотографии экс-нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Халка.

«А ты знаешь, что в академии «Зенита», в моей академии, я говорю «моей», я выпускник, там, пять лет назад висел Халк с Дзюбой, а не я. И не выпускники, не Аршавин, не Быстров, не Слава Малафеев, а висели Дзюба с Халком. Вообще, вы вдумайтесь, висит Дзюба! Артем, ты топ, вопросов нет. Но при чем здесь Дзюба?! При чем здесь Халк?! Топ-игрок. Все, я ему жму руку. Молодец, пушечный удар. Он привел «Зенит» к одному чемпионству», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Денисов добавил, что не может объяснить произошедшее и назвал ситуацию необъяснимой. Он также сообщил, что, когда ему позвонили и спросили, где он хочет висеть, ответил, что не хочет, чтобы его вешали в их академии. Денисов подчеркнул, что это абсурдно, и выразил недоумение по поводу подобных ситуаций.