Валерий Карпин: «Нет мыслей прийти в клуб и попросить повысить зарплату»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что у него нет мыслей пойти к руководству клуба и попросить повысить зарплату. Дончане занимают 2-е место в РПЛ, имея в активе 26 очков.

— То, что до победы «Краснодара» над «Спартаком», клуб вышел на первое место — неожиданность для вас?

— Конечно. Другое дело, что даже не знаю, на каком мы были месте и на какое поднялись. Знаю, что у нас 26 очков. И в таблицу не смотрю.

— Как так?

— А смысл? Что меняется?

— Придете в клуб и попросите повысить зарплату.

— У меня и близко таких мыслей нет. А если мы через 10 туров опустимся на 9-е место, мне потом приходить с просьбой понизить оклад?

— Понятно, что такого не будет.

— Почему? В прошлом сезоне мы тоже шли близко к тройке, а потом началась неудачная серия. Вы постоянно спрашиваете — о чем вы думаете? А мы об этом вообще не размышляем. (Сергей Егоров)

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