Валерий Карпин: «Не думаю, что Мамаев что-то растерял за год»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил перспектива полузащитника Павла Мамаева, который отсидел в тюрьме, после чего подписал контракт с ростовским клубом.

— После года в тюрьме реально ли вернуться в футбол?

— Миллион процентов. Не думаю, что Мамаев что-то растерял за год. Люде же теряют, год-полтора из-за травмы, — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава».

Обыкновенно разговариваю с ним, как с любым другим футболистом, от которого хочу получить результат. И он сам хочет показать результат, так что проблем у нас нет никаких.