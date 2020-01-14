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Валерий Карпин: «Не думаю, что Мамаев что-то растерял за год»

15:40
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил перспектива полузащитника Павла Мамаева, который отсидел в тюрьме, после чего подписал контракт с ростовским клубом.

— После года в тюрьме реально ли вернуться в футбол?

— Миллион процентов. Не думаю, что Мамаев что-то растерял за год. Люде же теряют, год-полтора из-за травмы, — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава».

Обыкновенно разговариваю с ним, как с любым другим футболистом, от которого хочу получить результат. И он сам хочет показать результат, так что проблем у нас нет никаких.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA

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