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Валерий Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже футболисты «Динамо»

19:23
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Динамо» (1:2) в игре 17-го тура премьер-лиги высказался о судействе.

— Не хочу комментировать. Это смешно. В раздевалке сейчас помотрел эпизод со вторым пенальти в наши ворота — смех. Смеялись даже футболисты «Динамо». (Константин Алексеев)

Динамо — Ростов

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