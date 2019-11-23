Валерий Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже футболисты «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции после поражения от «Динамо» (1:2) в игре 17-го тура премьер-лиги высказался о судействе.

— Не хочу комментировать. Это смешно. В раздевалке сейчас помотрел эпизод со вторым пенальти в наши ворота — смех. Смеялись даже футболисты «Динамо». (Константин Алексеев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр