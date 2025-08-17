Футбол
17 августа, 20:01

«Динамо» — ЦСКА: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Милан Гайич празднует гол ЦСКА в ворота «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА на выезде победил московское «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ — 3:1.

13-я минута. Матеус Алвес — 0:1

21-я минута. Милан Гайич — 0:2

42-я минута. Матвей Кисляк — 0:3

50-я минута Денис Макаров — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

«Динамо» — ЦСКА: Гайич удвоил преимущество армейцев. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • Дмитрий томин

    судья подпортил настроение. вообще тупой. пенальти чистый не поставил и лещуку красную не впаял

    17.08.2025

  • Павел Леонидович

    ну что - пудель на выход?)

    17.08.2025

  • pawlino2007

    Все о "писателе" и об этом номере https://callfilter.app/79521336510

    17.08.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Динамо, браво за второй тайм.

    17.08.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Похоже, Валерий Георгиевич "отДинамился"...

    17.08.2025

  • Pele Peleevich

    Личка - плохой тренер! Ни чемоданов, ни какого другого багажа Валере не оставил...

    17.08.2025

  • baduga-0401

    Молодняк, скорости решают. Динамо, где воспитанники ДЮСШ??? Где скорости?

    17.08.2025

  • Анатолий С.

    Осипенко провалил 1- тайм.

    17.08.2025

    • ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел на второе место в РПЛ

    Карпин — о поражении от ЦСКА: «Первый гол психологически повлиял на нас. Надеюсь, что не будет глупых ошибок»
