Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему в матче 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" не сыграет полузащитник Роман Еременко.

- Почему "Ростов" отбирает очки у богатых и дарит их бедным, как Робин Гуд? Связываю это с тем, что это всегда происходит после побед над "богатыми", как вы говорите, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Возможно, не хватает настроя, эмоций после победы. Любой команде сложно игарть с соперником, который хорошо обороняется. Почему нет Еременко? Травма, естественно. Из последних двух игр две на искусственном поле. Он проделывает огромный объем работы, и все это сказалось.

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