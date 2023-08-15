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Сегодня, 23:26

Гладилин — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Может, он специально так делает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о приглашении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на заседание КДК РФС из-за скандала с журналистом.

«Это этический момент. Дзюба — взрослый человек, уже давно сформировался. У него было и видео, более мощные, [чем скандал с журналистом], так что для него вызов в КДК — не очень серьезное мероприятие. Может, он специально так делает. Сложно понять его психологию, что он там хочет в этом вопросе. Он взрослый человек, советовать ему нет смысла», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Дзюба пропускал игру 4-го тура РПЛ «Локомотива» с «Крыльями» из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После встречи один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24. Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

Артем Дзюба угрожал журналисту после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;. «Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?

Источник: Газета.Ru
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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