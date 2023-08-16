Metaratings: «Рубин» провел переговоры с Черчесовым

Руководство «Рубина» пообщалось с бывшим главным тренером сборной России и «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым на предмет возможного назначения в команду, сообщает Metaratings.ru.

Казанцы рассматривают кандидатов на замену действующему тренеру Рашиду Рахимову.

Ранее сообщалось, что Черчесов ответил отказом на предложение «Ахмата» занять пост главного тренера клуба.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 2 очками после четырех туров.