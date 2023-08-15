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Пономарев: «Возможно, рановато дернули Ташуева. Могли бы подождать чуть-чуть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал увольнение Сергея Ташуева с поста главного тренера «Ахмата».

«Для республики, конечно, не годится то положение, которое сейчас занимает «Ахмат». С другой стороны, в прошлом сезоне Ташуев неплохо команду поднял — «Ахмат» занял пятое место. Непонятно, что происходит с коллективом в этом сезоне. Причем я их игры смотрел, там все нормально по игре. При этом очков у них практически нет — 3 очка за 4 тура. Прошло всего 4 тура, возможно, рановато дернули Ташуева. Могли бы подождать чуть-чуть. Надо было потерпеть еще пару-тройку туров. У нас часто принимаются скоропалительные решения, это не очень хорошо», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Владимир Пономарев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Агент Чавеса опроверг новость о том, что игрок не перейдет в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Спартак – Зенит
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Динамо

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Спартак

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Брайан Мансилья

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 3 1 1
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