Гладилин: «Абена опытный, ему 29 лет, а для защитника это расцвет сил»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о защитнике Миенти Абене, подписавшим контракт с красно-белыми.

«Я думаю, что этот игрок «Спартаку» нужен. Если все согласовано со Станковичем. Тренер знает этого футболиста и его возможности. На этой позиции пробовались многие игроки, но кроме Бабича никого подходящего не нашли. Сейчас туда ставят Литвинова, но это не его место. Поэтому я считаю Абену усилением. Он опытный, ему 29 лет, а для защитника это расцвет сил. Тем более, это не такой дорогостоящий футболист», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Контракт с 29-летним игроком сборной Суринама рассчитан на два года.