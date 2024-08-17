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Сегодня, 12:04

Гладилин: «Абена опытный, ему 29 лет, а для защитника это расцвет сил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о защитнике Миенти Абене, подписавшим контракт с красно-белыми.

«Я думаю, что этот игрок «Спартаку» нужен. Если все согласовано со Станковичем. Тренер знает этого футболиста и его возможности. На этой позиции пробовались многие игроки, но кроме Бабича никого подходящего не нашли. Сейчас туда ставят Литвинова, но это не его место. Поэтому я считаю Абену усилением. Он опытный, ему 29 лет, а для защитника это расцвет сил. Тем более, это не такой дорогостоящий футболист», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Миенти Абена. В «Спартаке» — новый центральный защитник! Миенти Абена перешел из бывшего клуба Станковича

Контракт с 29-летним игроком сборной Суринама рассчитан на два года.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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