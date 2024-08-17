Булыкин — о «Локомотиве»: «Здорово, что есть клубы, где думают о российских ребятах»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча ЦСКА с железнодорожниками в пятом туре РПЛ.

«Локомотиву» к лицу молодость, команда показывает хороший футбол молодым составом, и игроки раскрывается. Здорово, что есть клубы, где думают о российских ребятах и дают им возможность раскрыться, доверяют. Нынешний «Локомотив» нравится, но ЦСКА — это хороший клуб с топ-футболистами. На бумаге шансы в этом дерби равны, а как будет на поле, я не знаю», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.