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Сегодня, 03:55

Гладилин: «Максименко — номер один в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможному переходе Ильи Помазуна в «Спартак» на замену Александру Селихову.

— Это другой вариант, — цитирует «ВсеПроСпорт» Гладилина. — Уходит один сильный вратарь, приходит другой. То, что под основным вратарем будет резервный голкипер хорошего класса — это хорошо. В команде должно быть два сильных вратаря.

— Помазун способен вытеснить из состава Максименко?

— Пока нет. Максименко сейчас номер один у нас в стране.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Максименко
Александр Селихов
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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