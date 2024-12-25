Гладилин: «Максименко — номер один в России»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о возможному переходе Ильи Помазуна в «Спартак» на замену Александру Селихову.
— Это другой вариант, — цитирует «ВсеПроСпорт» Гладилина. — Уходит один сильный вратарь, приходит другой. То, что под основным вратарем будет резервный голкипер хорошего класса — это хорошо. В команде должно быть два сильных вратаря.
— Помазун способен вытеснить из состава Максименко?
— Пока нет. Максименко сейчас номер один у нас в стране.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|1.03
|14:00
|
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|16:30
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|1.03
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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|
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Мирлинд Даку
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|
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Бителло
Динамо
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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