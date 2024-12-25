Андреев: «Батраков и Глушенков — лучшие российские футболисты в этом году»
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал лучших российских футболистов в 2024 году.
«Кого из россиян могу отметить в этом году? Сто процентов Батракова и Глушенкова, по мне так они лучшие в этом году. Особенно рад за Батракова, хорошо, что в нашем футболе появляются такие таланты», — цитирует «РБ Спорт» Андреева.
В этом сезоне Алексей Батраков сыграл 17 матчей в РПЛ за «Локомотив», забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. На счету полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова 8 голов и 2 голевые паса в 14 играх .
Источник: «РБ Спорт»
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|39
|
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
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|18
|9
|4
|5
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|31
|
7
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|7
|5
|6
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|26
|
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|7
|5
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|26
|
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|6
|4
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|5
|3
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|18
|
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|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
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|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
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|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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