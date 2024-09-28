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Гладилин: «У меня есть опасения за оборону «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре защитников красно-белых Руслана Литвинова и Даниила Денисова.

«Костя Тюкавин — честный и прямой парень, не лукавил, поэтому он сказал так, как есть, что Денисов не так хорошо обороняется. Он имел право так сказать, смотря на игру обороны «Спартака». Его же в том матче трое держали, а он со всеми разобрался и гол забил. «Спартак» пытается обороняться только численностью. У Денисова и остальных есть проблемы. Слабо играют в отборе защитники спартаковцев. Это касается и Литвинова.

Не думаю, что Литвинов и Денисов лишатся места в составе в матче с «Локомотивом». Просто им надо работать, что-то делать с этим. У меня есть опасения за оборону «Спартака» в матче с «Локомотивом», потому что там все быстрые футболисты как, Тюкавин, от любого можно ждать сюрприза. Если «Спартак» будет действовать только количественно, то будут проблемы», — цитирует Legalbet Гладилина.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
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5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
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 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
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