Гладилин: «У меня есть опасения за оборону «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре защитников красно-белых Руслана Литвинова и Даниила Денисова.

«Костя Тюкавин — честный и прямой парень, не лукавил, поэтому он сказал так, как есть, что Денисов не так хорошо обороняется. Он имел право так сказать, смотря на игру обороны «Спартака». Его же в том матче трое держали, а он со всеми разобрался и гол забил. «Спартак» пытается обороняться только численностью. У Денисова и остальных есть проблемы. Слабо играют в отборе защитники спартаковцев. Это касается и Литвинова.

Не думаю, что Литвинов и Денисов лишатся места в составе в матче с «Локомотивом». Просто им надо работать, что-то делать с этим. У меня есть опасения за оборону «Спартака» в матче с «Локомотивом», потому что там все быстрые футболисты как, Тюкавин, от любого можно ждать сюрприза. Если «Спартак» будет действовать только количественно, то будут проблемы», — цитирует Legalbet Гладилина.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в субботу, 28 сентября, в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.