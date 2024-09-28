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Семшов: «Конкурировать с «Зенитом» тяжело. Можно в двух-трех матчах, но на дистанции сложно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что конкурировать с «Зенитом» можно в двух-трех матчах, но на дистанции это делать тяжело.

«Преследователи у «Зенита» есть, так не бывает, чтобы их не было. Но главный претендент на чемпионство в этом сезоне — «Зенит». Состав у них сохранился, плюс усиление хорошее, в последних матчах вырисовывается основа. Это тоже немаловажно. Выскакивают только те футболисты, которые получают травмы или карточки.

Так что конкурировать с «Зенитом» тяжело. Можно в двух-трех матчах, но на дистанции сложно. Скамейка у них настолько хороша, что каждый может заменить футболиста, который выбыл», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

После 9 туров «Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на 2 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Семшов
Футбол
ФК Зенит
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
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 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
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 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
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 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
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10
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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