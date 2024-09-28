Личка: «Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка отметил, что не считает уровень судейства в России слабым.

«Меня не разочаровывает уровень судейства в РПЛ — в той же АПЛ судьи иногда хуже ошибаются. Я не считаю, что в России слабые судьи. Главное, чтобы арбитры анализировали свои ошибки. Мне, например, нравится судейство в Бразилии и в Аргентине. Когда игрок падает, судья говорит: «Вставай» — и больше никак на него внимания не обращает. Там судьи более уверенно себя ведут», — цитирует «РБ Спорт» Личку.

«Динамо» в 9 матчах набрало 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.