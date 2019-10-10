Валерий Газзаев: «Уверен, что Мамаев и Кокорин будут мотивированы в каждом матче»

Интервью знаменитого отечественного тренера, сейчас депутата Госдумы РФ Валерия Газзаева — об успехах «Ростова», «Локомотива» и «Зенита», проблемах «Динамо», селекции и новом тренере «Спартака» и составе сборной.

— Еще один ваш воспитанник Мамаев недавно вышел из колонии. Его тут же подписал «Ростов». Как считаете, они с Кокориным смогут вернуться на свой прежний уровень?

— Учитывая их характер и мастерство, не сомневаюсь в этом. Конечно, они сейчас полны желания реабилитироваться. Уверен, что Мамаев и Кокорин будут мотивированы в каждом матче. У них было достаточно времени, чтобы подумать о дальнейшей жизни и о своей репутации. «Ростов» и «Зенит», на мой взгляд, получили сильных и мотивированных игроков.

— Сколько им понадобится времени, чтобы набрать форму?

— Думаю, окажется достаточно одной предсезонной подготовки. И уже весной это будут два игрока стартовых составов своих клубов. Если им, конечно, не помешают травмы. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева