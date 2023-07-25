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Сегодня, 11:30

Газзаев: «Мартынович справился с Дзюбой, не давал ему дышать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что в игре «Локомотива» не хватает баланса между атакой и обороной.

— Почему «Локомотив» потерял очки в игре с «Рубином» и едва не уступил? Мне кажется, правильнее здесь прежде всего говорить о казанской команде. Рашид Рахимов здорово подготовил ее к началу нового сезона. Мало кто верил, что выходец из ФНЛ даст бой железнодорожникам. Но, на мой взгляд, «Рубин» сыграл сильнее «Локомотива». Казанцы не боялись прессинговать, плотно действовали против москвичей, быстро успевали возвращаться назад. Мобильная команда, с характером, с качественными исполнителями. Помните, как Фамейе усадил на пятую точку Фассона и забил второй гол «Рубина». Это впечатлило. Такое хладнокровие в чужой штрафной — дорогого стоит.

«Локомотиву» пришлось непросто. И здесь мне команда Михаила Галактионова в чем-то напомнила «Спартак». В атаке выглядела хорошо, но что с обороной? Тренерскому штабу еще предстоит найти оптимальное сочетание игроков в центре защиты. Пока все довольно тревожно. Многовато провалов...

Пиняев эпизодами выглядел ярко. Но пока, он, как и Глушенков ,еще не набрал оптимальную форму. То же самое могу сказать и про Дзюбу. В целом, Мартынович с ним справился, не давал ему дышать. Почему Дзюба провел на поле весь матч, почему его не заменили? Этот вопрос лучше адресовать главному тренеру москвичей.

Даниил Денисов и&nbsp;Лукас Вера в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;. «Почему «Спартак» пропускает после своих угловых?! Захарян 20 минут отыграл и встал...» Газзаев разбирает 1-й тур РПЛ

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Валерий Газзаев
0
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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