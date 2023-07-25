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Газзаев о поражении «Динамо»: «То, что Личке прощали в «Оренбурге», в Москве может не пройти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев раскритиковал игру бело-голубых в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром» (1:3).

Даниил Денисов и&nbsp;Лукас Вера в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;. «Почему «Спартак» пропускает после своих угловых?! Захарян 20 минут отыграл и встал...» Газзаев разбирает 1-й тур РПЛ

— «Динамо» разочаровало. У меня сложилось впечатление, что команда функционально просто не готова к сезону. То, что бело-голубые показали в игре с «Краснодаром»... Нет слов. Полный хаос. О какой борьбе за медали можно говорить?

Москвичи первые 20 минут пытались играть активно, а потом встали... Где это видано? Бросилось в глаза, как Захарян тяжело дышал уже в середине первого тайма. Постоянно хватался за ногу, ему было объективно тяжело.

Ну и что это за детские ошибки в обороне?! «Краснодар» выглядел организованнее и мобильнее. Очень качественный розыгрыш мяча в исполнении гостей. «Быки» забили три гола и еще три-четыре не забили...

Не могу кого-то выделить в составе хозяев. У «Динамо» хватает молодых талантливых ребят, но они так и могут остаться вечно подающими надежды...
Пока приходится признать: «Динамо» не готово к чемпионату. Марцелу Личке надо отдавать себе отчет, в какой клуб он пришел. То, что ему прощалось в «Оренбурге» — в частности, крупное поражение от «Зенита» в прошлом сезоне, в «Динамо» может и не пройти. Это клуб с другими амбициями и уровнем притязаний. Здесь авантюра в игре не должна соседствовать с анархией. Атаковать, безусловно, нужно, но и об обороне забывать не стоит. А тут такие разрывы между линиями...

6-7-е места — великолепный результат для «Оренбурга», но только не для «Динамо». От Лички ждут совсем другого результата. А тут почти каждая атака «Краснодара» таила в себе реальную угрозу. Ну что это такое?! Целостной игры я не увидел, футболисты теряли свои позиции. Отсюда и такой печальный итог матча.

Вокруг Захаряна в последнее время ходит много разговоров. Сейчас вот пишут, что он может перейти в «Лацио». Не знаю. В футболе, конечно, все возможно. Но я могу говорить о том, что вижу своими глазами. Повторюсь, в игре с «Краснодаром» Арсен отыграл 20 минут и остановился. Руки в боки... Ну и какой в этой ситуации может быть «Лацио»? Время покажет.

Мне очень жаль, что молодой человек теряет время. Век футболиста короток. Его надо использовать по максимуму. Когда он только ворвался в РПЛ, то всех поразил своими великолепными нестандартным индивидуальными действиями. На него любо-дорого было смотреть. Он работал на поле, пахал на команду. А сейчас от того Захаряна, увы, почти ничего не осталось... Мне кажется, ему надо прежде всего в себе разобраться, поменять отношение к профессиональной деятельности. Повторюсь, молодому игроку нужно дорожить каждым годом. Я видел и более талантливых футболистов, чем Захарян, но они сами себя загубили...

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
1
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

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