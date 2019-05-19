Валерий Газзаев: "Ребята в ЦСКА должны понимать: между 2 и 16 местами разницы нет"

Бывший главный тренер красно-синих, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев, который вчера нанес символический удар перед матчем с "Ахматом" (1:0), в интервью "СЭ" вспомнил триумф в Лиссабоне и оценил нынешние перспективы армейцев.

– Если ЦСКА останется на пятом месте и попадет в Лигу Европы, как можно оценить этот сезон?

– Выше уже сказал, что ребята должны понимать: между 2 и 16 местами разницы нет. Но здесь все-таки нужно учитывать, какие глобальные изменения произошли в составе в межсезонье. Сколько ключевых игроков ушло... За Лигу чемпионов уже, наверное, не зацепятся... Поэтому нам надо еще набраться терпения. Конечно, хочется, чтобы даже таким составом команда боролась за золото или, по крайней мере, за серебро. Видимо, надо еще подождать. Посмотрим на следующий сезон.

– Удалось вчера поговорить с Виктором Гончаренко?

– Да, мы немного пообщались с ним до игры. Пожелал ему удачи и набраться терпения. Все-таки большая команда в одночасье не строится. (Виталий Айрапетов)

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