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12 января, 15:26

Газзаев — об обмене Дивеева на Лусиано: «Мне кажется, «Зенит» от этого выиграл больше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Оба футболиста хорошие. С одной стороны, ЦСКА было крайне важно приобрести хорошего форварда. А конкуренция в атаке у «Зенита» очень большая. С другой стороны, уход Дивеева — потеря для ЦСКА. Он — фундаментальный игрок, лучший в обороне армейцев, защитник сборной России. Для «Зенита» было важно получить такого качественного игрока с российским паспортом. Мне кажется, «Зенит» от этого обмена выиграл больше, чем ЦСКА. Все-таки Дивеева на данный момент можно назвать одним из лучших защитников лиги, а Лусиано одним из лучших нападающих — нет. Если ЦСКА хочет бороться за чемпионство, им стоило купить Лусиано, но не отпускать Дивеева», — сказал Газзаев «СЭ».

26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.

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Игорь Дивеев
Лусиано Гонду
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Бабаев, которым интересуется «Спартак», не летит на сборы с «Динамо» и удален из командного чата
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
2
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
8
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
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30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Чиносо Оффор
Чиносо Оффор

Балтика

 1
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Данил Круговой
Данил Круговой

ЦСКА

 1
И К Ж
Жоао Виктор
Жоао Виктор

ЦСКА

 1 0 1
Андрей Мендель
Андрей Мендель

Балтика

 1 0 1
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