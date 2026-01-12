Газзаев — об обмене Дивеева на Лусиано: «Мне кажется, «Зенит» от этого выиграл больше»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.



«Оба футболиста хорошие. С одной стороны, ЦСКА было крайне важно приобрести хорошего форварда. А конкуренция в атаке у «Зенита» очень большая. С другой стороны, уход Дивеева — потеря для ЦСКА. Он — фундаментальный игрок, лучший в обороне армейцев, защитник сборной России. Для «Зенита» было важно получить такого качественного игрока с российским паспортом. Мне кажется, «Зенит» от этого обмена выиграл больше, чем ЦСКА. Все-таки Дивеева на данный момент можно назвать одним из лучших защитников лиги, а Лусиано одним из лучших нападающих — нет. Если ЦСКА хочет бороться за чемпионство, им стоило купить Лусиано, но не отпускать Дивеева», — сказал Газзаев «СЭ».



26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.