Газзаев — об обмене Дивеева на Лусиано: «Мне кажется, «Зенит» от этого выиграл больше»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» оценил обмен защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
«Оба футболиста хорошие. С одной стороны, ЦСКА было крайне важно приобрести хорошего форварда. А конкуренция в атаке у «Зенита» очень большая. С другой стороны, уход Дивеева — потеря для ЦСКА. Он — фундаментальный игрок, лучший в обороне армейцев, защитник сборной России. Для «Зенита» было важно получить такого качественного игрока с российским паспортом. Мне кажется, «Зенит» от этого обмена выиграл больше, чем ЦСКА. Все-таки Дивеева на данный момент можно назвать одним из лучших защитников лиги, а Лусиано одним из лучших нападающих — нет. Если ЦСКА хочет бороться за чемпионство, им стоило купить Лусиано, но не отпускать Дивеева», — сказал Газзаев «СЭ».
26-летний Дивеев подписал контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29. 24-летний Лусиано Гонду заключил соглашение с армейцами до конца сезона-2029/30.
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|И
|В
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|П
|+/-
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1
|ЦСКА
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|2-1
|3
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2
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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3
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
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Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
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Чиносо Оффор
Балтика
|1
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|1
|
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Данил Круговой
ЦСКА
|1
|И
|К
|Ж
|
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Жоао Виктор
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Андрей Мендель
Балтика
|1
|0
|1