Валерий Баринов: «Скоро будем вспоминать «Локомотив» как «Торпедо»! Какой хороший был клуб!»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию журналиста Нобеля Арустамяна о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера клуба.

«Николич уйдет — а кто придет? Это ненормально. Я не поклонник Николича, я всегда переживал за другого тренера. Но в клубе происходят какие-то непонятные игры. Это похоже на слив клуба. Семин тоже результат не давал? Все дело в руководстве. Скоро будем вспоминать «Локомотив» как «Торпедо»! Как хороший был клуб! Команду пытаются закопать. Не знаю, что там происходит», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Николич уже провел встречу с руководством РЖД и договорился о расторжении контракта.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

В нынешнем сезоне клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ