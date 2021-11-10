Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» информацию о травме голени у полузащитника Рифата Жемалетдинова. Из-за повреждения игрок не поможет сборной России в матчах против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).

«Считаю, что это большая потеря. Особенно для «Локомотива». Сейчас он один из прогрессирующих игроков, держит хороший уровень и мог бы помочь сборной. Тем более там не все так просто. Ладно Кипр, но потом-то Хорватия. Нужно игрокам не нахватать карточек к этому матчу, чтобы здоровье берегли», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также артист высказался об эпидемии травм в «Локомотиве».

«Все вопросы по травмам в «Локомотиве» должны быть направлены к доктору, ведь они следят за нагрузками. Повреждения были всю жизнь. Не знаю, с какой методикой пришел тренерский штаб Гисдоля. Может, она не подходит сейчас, и нужно было осторожнее ее применять. Резкая смена стиля игры всегда сопровождается такими вещами, как травма, как неожиданная усталость. Все перемены должны быть постепенными, а то сразу бросились вперед, когда с пасами еще не все в порядке, с защитой тоже. Никого не хочу обвинять, тем более я не специалист. Травмы всегда сопутствуют приходу нового тренера и перемене стиля игры», — добавил Баринов в интервью «СЭ».

На данный момент в списке травмированных «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, Алексис Бека-Бека, Тино Анджорин, Станислав Магкеев и Антон Миранчук.