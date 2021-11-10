Хендрикс вернется к тренировкам в общей группе «Спартака» в конце ноября

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс близок к возвращению к тренировкам в общей группе, сообщает Metaratings.

По информации источника, 26-летний нидерландец восстановится после воспаления ахиллова сухожилия к концу ноября. Сообщается, что он точно не сыграет в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара», который запланирован на 20 ноября.

В сезоне-2021/22 Хендрикс провел 9 матчей за «Спартак» и не отличился результативными действиями. В последний раз футболист выходил на поле 24 октября в игре с «Зенитом» (7:1).