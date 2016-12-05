15:50 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Баринов: "Матчи в декабре? Футбол теряет смысл!"

0
0
0
1

Народный артист РФ, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов выразил мнение, что проведение матчей чемпионата России в зимнее время влечет за собой потерю интереса к футболу у зрителей. По его словам, только в комфортных условиях команда может реализовать замысел тренера.

- Для меня с детства футбол был летним видом спорта. Это удобнее и для болельщиков, и для игроков, - сказал Баринов. - Только в комфортных условиях команда может показать, на что она способна, и реализовать все замыслы тренера. Нужно найти золотую середину. Я не понимаю, почему летом получается такой перерыв? Его либо не должно быть, либо он должен быть сокращен.

В этом году ноябрь выдался холодным. Это повлекло за собой переносы матчей и полупустые трибуны на стадионах. Но профессия футболиста, так же как и актера, обретает смысл только при наличии зрителей.

Основные встречи тура перед перерывом проводятся в понедельник, в рабочее время… Футбол теряет смысл! Мы стали нефутбольной страной: составляем петиции "О расформировании сборной России" в интернете, вместо того чтобы прийти на стадион! (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tarkys

Настоящая российская тупость, это не только принять решение противоречащее здравому смыслу, а и отстоять его, как единственно верное.

17:46 5 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ