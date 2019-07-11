Валерий Баринов: "Гильерме? Когда меня спрашивают про гонорар, тоже говорю, что хочу домик на островах и яхту"

Известный актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов считает, что руководство красно-зеленых должно приложить все усилия, чтобы сохранить в клубе вратаря Гильерме. Интерес к основному голкиперу сборной России проявляет "Спартак". По информации "СЭ", красно-белые предложили за Гильерме 500 тысяч евро.

– Как в театре. Есть директор, а есть главный режиссер. Последний приглашает актеров, – сказал Баринов. – И вдруг директор говорит: "Нет! Артисты должны быть другими!". Директор должен отвечать за стулья. Чтобы они не были пыльными. Чтобы занавес опускался и зарплату платили. За игру отвечает главный тренер! Другое дело, он может захотеть Месси, на которого денег нет. Но тренер же разумный человек. А есть люди, которых надо было брать. Тем более, впереди Лига чемпионов. К тому же, кому там что надо доказывать? Семин уже много раз все доказал. Пришел и взял три титула за три года. Кто они такие? Кроме своих чиновничьих должностей.

– Что думаете по ситуации с Гильерме?

– Нужно сделать все, чтобы он остался.

– А почему тогда вратарь себя так ведет? Вам не кажется, что он выбивает себе контракт побольше?

– Естественно. Я тоже, когда меня спрашивают, что хочу, отвечаю, что мне нужен домик на Канарских островах и яхта.

– Даже если вас зовет знакомый режиссер, с которым вы долгое время вместе трудились?

– Весь фокус в том, что век игроков короток. Гильерме вырос в "Локомотиве", стал здесь игроком сборной, вратарем номер один в стране. Значит, надо поговорить с ним так, чтобы он не ушел. Объяснить ему ситуацию. Он может это понять. А когда говорят: "Еще семь месяцев, мы посмотрим", это показывает, что функционеры абсолютно не понимают психологию игрока. Он будет семь месяцев думать, что будет дальше?

– Выгонять то его никто не хочет.

– Но говорить в таком тоне с человеком, который выдает такой результат… Надеюсь только на Семина. Что Юрий Палыч будет его ставить. Миранчука то почти продали в "Рубин". Какое было давление на главного тренера! Ему говорили: "Не ставьте Алексея, мы его продаем". Не продали. И где бы были братья сейчас, перейдя в "Рубин"? А сейчас они игроки сборной. Футбол – дело тонкое. Тренер отвечает за тех, кто ему нужен. Надо к нему прислушиваться. Меня, как артиста, нет смысла проверять. Так и Семина. Ему помогать надо, а не проверять. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)