Вадим Скрипченко: "Никакой боязни у "Крыльев" нет"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед гостевым матчем 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что самарцы готовы к тому, что соперник будет играть в активный футбол. По словам специалиста, у "Крыльев" нет никакой боязни в преддверии предстоящей игры.

– Самарцы привезли в Краснодар свою погоду, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Надеемся, она будет на нашей стороне. Прекрасный стадион, замечательная атмосфера. На таких аренах всегда очень приятно играть, когда есть антураж в виде зрителей.

Никакой боязни нет. Понимаем, что "Краснодар" дома играет в активный футбол и после поражения в предыдущем матче постараемся навязать свою волю. Мы к этому готовы. У нас есть свои козыри, и мы постараемся их предъявить.

Трансляция матча "Краснодар" - "Крылья Советов"