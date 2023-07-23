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Евсеев: «Целостной игры у «Факела» в матче с «Ростовом» не получилось»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о матче против «Ростова» (1:2) в первом туре РПЛ.

«Факел» открыл счет, но затем пропустил дважды. В итоге воронежцы не смогли зацепиться за очки. Не удался матч в плане перестроений оборонительных. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков. Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели 100% момент в концовке. Это порадовало. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

В следующем туре ростовский клуб 29 июля примет «Зенит», а «Факел» 30-го дома сыграет с «Локомотивом».

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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Пари НН – Зенит
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