Игнатьев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ. Он назвал команды, которые могут участвовать в гонке за трофей.

«Если положить на чистый лист бумаги возможности «Зенита»: кадровые, финансовые, потенциальные, то у них, конечно, все очень могуче и серьезно.

Есть предпосылки, что они в очередной раз будут во главе турнирной таблицы. Но я хочу отметить, что есть команды, которые сделают все возможное, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Это «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Локомотив» и, конечно же, «Динамо». «Краснодар»? Хотелось, чтобы и краснодарская команда участвовала в этой гонке», — цитирует Игнатьева Betonmobile.ru.

Сезон РПЛ-2023/24 стартовал 19 июля.