Юсупов — о победе над «Балтикой»: «Результат положительный, но по игре есть вопросы»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу над «Балтикой» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Результат, конечно, положительный. По игре есть вопросы. Будем стараться их решать. И мы все сами понимаем, и тренер сказал, что неидеальная игра. Наверное, лучше так, чем если бы сыграли 1:1, но при хорошей игре», — сказал Юсупов «РБ Спорт».

Во втором туре «Сочи» сыграет с «Краснодаром» 30 июля, начало — 20.00 мск.