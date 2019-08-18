Самая короткая пресс-конференция в истории? Евсеев был очень краток после победы над «Ростовом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:0) остался доволен игрой команды и поздравил всех с победой. При этом вопрос был задан о том, почему уфимцы по-разному играют на своем поле и в гостях.

— Ребята сегодня молодцы, хорошо отработали, — приводит слова Евсеева пресс-служба «Уфы». — Я их поздравляю и вас всех поздравляю с победой.

После этого Евсеев ушел с пресс-конференции.

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