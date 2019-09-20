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Вадим Евсеев: «После матча с «Динамо» было достаточно времени на восстановление»

17:22
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил готовность команды к матчу 10-го тура чемпионата России против «Спартака».

— После матча с «Динамо» было достаточно времени на восстановление, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Так что восстановились, наладили связи. Шла конкретная подготовка к «Спартаку».

У нас есть некоторые проблемы в обороне, но Пуцко отбыл дисквалификацию, так что будет полегче.

Уфа — Спартак

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