Вадим Евсеев: «После матча с «Динамо» было достаточно времени на восстановление»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил готовность команды к матчу 10-го тура чемпионата России против «Спартака».

— После матча с «Динамо» было достаточно времени на восстановление, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Так что восстановились, наладили связи. Шла конкретная подготовка к «Спартаку».

У нас есть некоторые проблемы в обороне, но Пуцко отбыл дисквалификацию, так что будет полегче.

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