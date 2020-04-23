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Вадим Евсеев: «Оставшиеся восемь туров станут самым интересным отрезком чемпионата»

18:13
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

— В понедельник пройдет онлайн-конференция РПЛ, — написал Евсеев в Instagram. — Руководители клубов обсудят возможность возобновления чемпионата. Мы уже знаем про середину июня-июля как ориентировочный срок возвращения футбола. Как и когда стартовать больше зависит сейчас от федеральных властей. Конечно, мы заждались.

Читаю разные мнения о том, сколько надо времени, чтобы подготовить команду к старту. Думаю, 3-х недель достаточно. Если кому-то этого времени не хватит, получится набрать форму уже в режиме игр. Для тренеров это уникальный опыт. Никогда раньше чемпионат не был разбит на три этапа. Надо будет третий раз за сезон готовить команду, думать о том, какие нагрузки давать. Интересная задача!

И еще. Все так соскучились по футболу, что оставшиеся 8 туров станут самым интересным отрезком чемпионата. Уверен в этом.

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