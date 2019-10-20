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Вадим Евсеев объяснил, почему Круговой остался в запасе на матч с ЦСКА

13:59
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев — о матче с ЦСКА в 13-м туре чемпионата России. Он ответил на вопрос, почему остался в запасе защитник Данил Круговой.

— Не в первый раз такая пауза (на матчи сборных — прим. «СЭ»), мы в своем режиме готовились. Несколько человек уехало в сборные, приехали, кто когда смог. Собрались за три дня все. Ничего, это нормальный рабочий процесс. Круговой в запасе? Те, кто остались тренироваться (во время паузы на сборные — прим. «СЭ»), тренировались довольно неплохо.

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