Вадим Евсеев: «Настроение хорошее, позитивное»
16:20
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что команда разбирала соперника. По его словам, Силвестр Игбун не готов к предстоящей встрече.
— Прошлую игру выиграли. Настроение хорошее, позитивное, — отметил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Во время тренировочного процесса разбирали соперника. Сказали игрокам, на что обратить внимание — как в атаке, так и в обороне.
Почему не играет Игбун? Он не готов играть сегодня.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи
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