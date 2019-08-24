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Вадим Евсеев: «Настроение хорошее, позитивное»

16:20
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что команда разбирала соперника. По его словам, Силвестр Игбун не готов к предстоящей встрече.

— Прошлую игру выиграли. Настроение хорошее, позитивное, — отметил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Во время тренировочного процесса разбирали соперника. Сказали игрокам, на что обратить внимание — как в атаке, так и в обороне.

Почему не играет Игбун? Он не готов играть сегодня.

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